Мишустин выступил на бизнес-форуме в Ашхабаде

Товарооборот между Москвой и Ашхабадом растет

В четверг Михаил Мишустин впервые в этом году отправился с первым международным визитом в Ашхабад, где стартовал российско-туркменский бизнес-форум.

Сначала глава кабмина посетил школу имени Пушкина. Там по отечественным программам учатся более полутора тысяч детей. И по завершению получают российский аттестат.

Михаил Мишустин дал поручения профильным министрам о расширении учебного заведения. А после премьер принял участие в форуме. Он отметил, что несмотря на внешние вызовы, Москва успешно справляется с ними и продолжает укреплять свой суверенитет. А ограничения, наоборот, помогают переориентироваться с западных направлений на взаимовыгодные проекты с дружественными странами.

Так, сейчас товарооборот между Москвой и Ашхабадом составляет около миллиарда долларов. Огромную роль играет энергетика. Но есть также масштабные проекты в торговле, в банковском секторе, и в информационной сфере. Идёт выстраивание новых логистических цепочек.

"Особое значение мы придаём формированию международных транспортных маршрутов. Вместе работаем над развитием международного транспортного коридора "Север – Юг", его выходом на полную пропускную мощность. Это откроет для бизнеса широкое поле возможностей, связанных со строительством инфраструктуры, сервисных и торгово-логистических центров, модернизацией морских портов", - отметил Мишустин.

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