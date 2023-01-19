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Ангиопротекторы: как избежать последствий гриппа и ОРВИ

22:44
  • четверг
  • 19 января 2023

Эксперты советуют отечественный препарат АнгиоНорм

В стране резкий всплеск гриппа и ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор. По данным ведомства, за прошедшую неделю количество заболевших увеличилось больше чем на 50%. В основном, у россиян выявляют штамм А - он же свиной грипп. Чтобы избежать осложнений, медики просят пациентов, в первую очередь, не заниматься самолечением. А лучше всего сделать упор на профилактику.

Тяжело перенеся вирусную инфекцию, Алексей уже больше месяца не может восстановиться. Комплексное обследование в поликлинике выявило ряд осложнений на сердечно-сосудистую систему, вызванных, как полагает мужчина, именно гриппом. Ведь до болезни жалоб не было.

"С симптомами - с головной болью, с тяжестью в ногах и очень плохим состоянием. И мне посоветовали пить ангиопротекторы", - рассказал он.

Ангиопротекторы - это препараты-венотоники для укрепления сосудов и улучшения микроциркуляции. На основании исследований, которые в мире активно проводят с начала пандемии Covid-19, ученые пришли к выводу: вирусы могут нарушить эндотелиальный слой сосудов, отвечающий за процесс обмена между кровью и тканями. В результате сосуды начинают воспаляться. Большинство сердечно-сосудистых заболеваний — это и есть результат дисфункции эндотелия.

"Необходимо принимать такие меры, чтобы эту дисфункцию уменьшать. Лучше выбирать препараты с комплексным действием. И одним из таких препаратов является наш отечественный препарат АнгиоНорм. Он отлично сочетается с другими препаратами. Он воздействует и укрепляет стенки сосудов, улучшает микроциркуляцию, снимает воспаление", - пояснила эксперт Наталья Шевцова.

Начинать приём ангиопротекторов в комплексе с другими лекарствами врачи рекомендуют сразу после болезни. Для профилактики сердечно-сосудистых нарушений придется также скорректировать свой образ жизни: отказаться от вредных привычек и не пренебрегать физической активностью.

Татьяна Сидорова, Станислав Чубин, "ТВ Центр".

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Ангионорм
Ангионорм
Ангионорм
Ангионорм
Ангионорм
Ангионорм
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