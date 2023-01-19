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Минфин направит более 150 млрд рублей на индексацию социальных выплат

19:20
  • четверг
  • 19 января 2023

Индексация будет осуществлена 1 февраля

Расходы бюджета на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 млрд рублей. Об этом в четверг, 19 января, рассказали в Министерстве финансов России.
В России с февраля проиндексируют более 40 выплат

В ведомстве уточнили, что индексация коснется более 40 мер социальной поддержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты.

Кроме того, будет увеличен размер материнского капитала – на первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, а на второго ребенка – почти 775,6 тысячи рублей, сообщается в Telegram-канале Минфина.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что с 1 февраля в России на 11,9% будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки.

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