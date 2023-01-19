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Легендарного бегуна Усейна Болта обокрали почти на $13 млн

22:45
  • четверг
  • 19 января 2023

Ведется следствие

Легендарный Усейн Болт стал жертвой мошенников. У самого быстрого человека в мире украли почти 13 миллионов долларов. О списании средств восьмикратный олимпийский чемпион узнал на прошлой неделе.

По словам адвокатов, спринтер был потрясён пропажей. Эти деньги Болт откладывал себе на старость. Пенсионные накопления ямайский бегун много лет хранил на счетах местной инвестиционной компании. Начато расследование. Как сообщают СМИ, в крупном мошенничестве подозревают экс-сотрудника инвестфирмы.

11-кратный чемпион мира по бегу Усейн Болт до окончания карьеры был одним из самых высокооплачиваемых спортсменов. Однако большую часть своих доходов атлет тратил на благотворительность.

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Усейн Болт
Усейн Болт
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