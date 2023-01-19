Источники допустили отправку Киеву более 100 танков Leopard и Challenger в 2023 году

Поставки может осуществить германский оборонный концерн Rheinmetall

Германская промышленность может отправить на Украину более 100 немецких боевых танков Leopard, Leopard 2 и британских танков Challenger 1 уже в 2023 году. Об этом в четверг, 19 января, пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.

Собеседники издания уточняют, что поставки может осуществить германский оборонный концерн Rheinmetall — соответственно, танки будут отправлены не из запасов бундесвера (Вооруженных сил Германии). Это, по сведениям газеты, позволит армии ФРГ поддержать собственную обороноспособность.

Источники также рассказали, что Rheinmetall приобретет и модернизирует "двузначное количество" британских танков в Омане. Эта техника, по словам собеседников издания, может быть передана Украине в конце 2023 года.

При этом Handelsblatt пишет, что Киев уже получает более современные британские боевые танки Challenger 2.

Германия до сих пор не давала разрешения на поставку танков немецкого производства Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал отвечать на прямой вопрос, будет ли Берлин поставлять Украине тяжелые танки. Вместе с тем, по его словам, страна готова предоставить гаубицы и другие виды вооружений, которые очень эффективны.

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