Президент Кипра объяснил поддержку санкций против России

При этом государство надеется сохранить дружеские отношения с Москвой

Кипр вынужден был изменить отношение к России и поддержать антироссийские санкции, чтобы не оказаться изгоем в Европе. Такое заявление в четверг, 19 января, сделал президент Кипра Никос Анастасиадис.

Политика попросили прокомментировать "метаморфозы в позиции Кипра" относительно антироссийских санкций. Анастасиадис в ответ заявил, что "дружественная в других отношениях страна Россия вынудила нас следовать коллективным решениям ЕС".

По мнению президента Кипра, Москва не могла ожидать, что "мы можем быть стигмой Европы, то есть теми, кто не согласен мерами, которые решаются сообща".

При этом Анастасиадис заявил о стремлении сохранить дружеские отношения с Россией и выразил признательность за давнюю позицию, которую Москва занимала и занимает в отношении кипрского вопроса. Политик отметил, что российская сторона проявила понимание того, "что нет выборов, когда нарушается международное право", сообщает РИА Новости.

Кипрские власти ранее настаивали на отказе от запрета на выдачу туристических виз россиянам. На Кипре проживает большая русскоязычная диаспора, до начала спецоперации на Украине 25% туристов были россиянами. Также было велико число российских бизнесменов, желавших работать в кипрских городах.

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