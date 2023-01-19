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В НАТО задумали опередить Россию в производстве боеприпасов

20:23
  • четверг
  • 19 января 2023

Конфликт на Украине привел к очень быстрому расходованию боеприпасов

НАТО рассчитывает, что сможет производить боеприпасы для конфликта на Украине в больших масштабах, чем Россия. Об этом заявил в четверг, 19 января, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

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По словам Каволи, боевые действия на Украине "продемонстрировали огромный расход боеприпасов, с российской стороны даже больший, чем с украинской", поэтому обеим сторонам необходимо как можно больше боеприпасов.

Военный выразил мнение, что "на Западе у нас есть возможность опередить в этом русских, поскольку у нас есть возможности, деньги, способность к увеличению масштабов производства, но это потребует от нас сфокусированности".

При этом Каволи признал, что увеличение производства боеприпасов "потребует некоторого времени", поскольку "сначала политические власти должны принять решение, что закупать", а затем "частные инвесторы должны инвестировать средства в создание новых производственных линий", сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин провел очередное заседание координационного совета по обеспечению российских Вооруженных сил. Глава правительства подчеркнул, что в первую очередь необходимо организовать ежедневное восполнение вооружений, военной и специальной техники, чтобы у солдат и офицеров было все необходимое для решения задач в рамках специальной военной операции.

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Производство боеприпасов
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