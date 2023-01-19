На торжественном приеме в Москве отметили журналистов "ТВ Центра"

В столице чествовали лучших представителей профессии

В Москве прошел традиционный прием Союза журналистов столицы, приуроченный ко Дню российской печати.

По традиции на встрече отметили лучших представителей профессии. Среди лауреатов и наши коллеги, журналисты "ТВ Центра" Оксана Яновская - шеф редактор информационно-аналитической программы "Постскриптум", а также её специальные корреспонденты Юлия Грабовская и Артем Широков.

В числе тех, кто получил почетные грамоты и дипломы, телеоператор Николай Карбанов и спецкор программы "Городское собрание", которая также выходит на нашем канале, Никита Сумеркин.

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