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На торжественном приеме в Москве отметили журналистов "ТВ Центра"

22:39
  • четверг
  • 19 января 2023

В столице чествовали лучших представителей профессии

В Москве прошел традиционный прием Союза журналистов столицы, приуроченный ко Дню российской печати.
Собянин наградил корреспондента "ТВ Центра"

По традиции на встрече отметили лучших представителей профессии. Среди лауреатов и наши коллеги, журналисты "ТВ Центра" Оксана Яновская - шеф редактор информационно-аналитической программы "Постскриптум", а также её специальные корреспонденты Юлия Грабовская и Артем Широков.

В числе тех, кто получил почетные грамоты и дипломы, телеоператор Николай Карбанов и спецкор программы "Городское собрание", которая также выходит на нашем канале, Никита Сумеркин. 

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