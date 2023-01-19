Кабмин утвердил положение о госконтроле над деятельностью иноагентов

Осуществление контроля возложено на Министерство юстиции

Российское федеральное правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов, который будет вести Министерство юстиции России во взаимодействии с другими органами власти.

Документ, опубликованный в четверг, 19 января, на официальном портале правовой информации, содержит четыре раздела: общие положения, раздел об осуществлении государственного контроля, затем о мерах правового регулирования по результатам госконтроля и об обжаловании решений.

Задачами государственного контроля за деятельностью иноагентов в документе названы предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об иностранных агентах.

Ранее в Госдуме опровергли слухи о том, что планируется вносить поправки об ужесточении наказания законодательства иноагентами. Речь велась о расширении диспозиционной части норм, "охватив большее количество случаев, когда у иноагентов появляется основание для привлечения к ответственности", отмечали в нижней палате парламента.

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