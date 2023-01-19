Боррель обвинил Лаврова в антисемитизме

Главе евродипломатии не понравилось заявление министра о "русском вопросе"

Новое высказывание главы российского МИД Сергея Лаврова "дополняет предыдущие антисемитские высказывания министра". Такое заявление в четверг, 19 января, сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По утверждению чиновника, словам Лаврова о том, что Запад находится в поисках "окончательного решения" "русского вопроса", являются "совершенно неуместными, неуважительными и попирающими память шести миллионов евреев и других жертв, которые систематически уничтожались во время Холокоста".

Боррель также выразил уверенность в том, что "между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине в защите своей территории и народа от неоправданной агрессии нет параллелей", сообщает ТАСС.

Ранее Сергей Лавров заявил, что США создали коалицию с целью "окончательного решения русского вопроса", сравнив эти действия с действиями Адольфа Гитлера, воевавшего против СССР. При этом министр предупредил, что Запад дает понять, что применит используемые против России средства и против любого другого неугодного государства.

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