Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Автомобилистов просят соблюдать осторожность

В ближайшие часы и в ночь на 20 января в столице ожидаются местами грозы. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, также прогнозируется дождь, мокрый снег, возможны гололед и усиление ветра с порывами до 15 м/с.

В связи с этим жителей Москвы просят быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Из-за грозы, сильного ветра, гололедицы и гололедно-изморозевых отложений в Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности, следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд связал аномальное потепление в столичном регионе с тем, что два барических образования – циклон к западу от центра европейской части России и антициклон к востоку – приводят к конвергенции (схождению) воздушных потоков с юга. При этом возникла нечастая ситуация, когда воздушные массы поступали не просто с юга, а с африканского континента – из Алжира.

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