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ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожье

21:19
  • четверг
  • 19 января 2023

ВСУ отошли на вторую линию обороны

Четыре населенных пункта под Ореховом в Запорожской области перешли под оперативный контроль ВС России. Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, подразделения ВСУ отошли на вторую линию обороны. Боестолкновения в районе продолжаются.

Ранее в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российская армия заняла более выгодные рубежи на южнодонецком направлении. Кроме того, на данном направлении ВС России уничтожили более 30 украинских военнослужащих.

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