ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вучич отказался менять позицию по "украинскому вопросу"

21:37
  • четверг
  • 19 января 2023

Сербия не собирается присоединяться к санкциям против России

Белград не планирует менять позицию относительно конфликта на Украине и присоединяться к рестрикциям против России. Об этом в четверг, 19 января, рассказал президент Сербии Александр Вучич.
Вучич подтвердил отказ Сербии от антироссийских санкций

Политик заявил, что "вы просто забываете, что мы сами находились под санкциями почти 10 лет", поэтому в Сербии не верят в то, что подход с позиции ограничительных мер "принесет какие-либо положительные результаты".

При этом Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, как поддерживает собственную территориальную целостность, подчеркнул Вучич. Он заявил, что считает Крым и Донбасс по-прежнему частью Украины, сообщает ТАСС.

Ранее Вучич отмечал, что, несмотря на давление Запада, он будет исходить из потребностей своего государства. Рестрикции ограничивают возможности не только тех стран, на которые они направлены, но и тех, кто прибегает к такой политике, подчеркивал сербский президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.