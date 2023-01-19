Вучич отказался менять позицию по "украинскому вопросу"

Сербия не собирается присоединяться к санкциям против России

Белград не планирует менять позицию относительно конфликта на Украине и присоединяться к рестрикциям против России. Об этом в четверг, 19 января, рассказал президент Сербии Александр Вучич.

Политик заявил, что "вы просто забываете, что мы сами находились под санкциями почти 10 лет", поэтому в Сербии не верят в то, что подход с позиции ограничительных мер "принесет какие-либо положительные результаты".

При этом Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, как поддерживает собственную территориальную целостность, подчеркнул Вучич. Он заявил, что считает Крым и Донбасс по-прежнему частью Украины, сообщает ТАСС.

Ранее Вучич отмечал, что, несмотря на давление Запада, он будет исходить из потребностей своего государства. Рестрикции ограничивают возможности не только тех стран, на которые они направлены, но и тех, кто прибегает к такой политике, подчеркивал сербский президент.

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