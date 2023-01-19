Париж охватили беспорядки

Возмущение жителей Франции вызвала пенсионная реформа

Во французской столице начались погромы и столкновения с полицией. Радикалы в черных масках поджигают мусорные баки, забрасывают стражей порядка бутылками и камнями. В толпе зажигают пиротехнику. В ответ полицейские применяют слезоточивый газ и водомёты.

К этому часу задержаны порядка 30 человек. Возмущение французов вызвала пенсионная реформа Эммануэля Макрона. Правительство намерено увеличить взносы, необходимые для получения полноценных выплат.

В знак протеста профсоюзы вывели на улицы крупных городов сотни тысяч манифестантов. Масштабная забастовка еще накануне парализовала работу общественного транспорта, в стране не работают предприятия, закрыты учебные заведения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"