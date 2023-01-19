RMF: Венгрия заблокировала очередной транш военной помощи ЕС для Украины

Официальных комментариев Будапешт и Брюссель пока не давали

Власти Венгрии помешали утверждению очередного пакета общеевропейской помощи Украине, в рамках которого выделяются средства на поставки Киеву вооружений и военной техники. Об этом в четверг, 19 января, рассказали информированные источники.

Как передает польская радиостанция RMF, речь идет о сумме примерно в 500 млн евро из так называемого Европейского фонда мира.

Источники рассказали, что представители других стран — членов Евросоюза намерены продолжить оказание давления на Венгрию, чтобы добиться разблокировки пакета военной помощи Украине.

Не исключено, что в случае дальнейшего отказа Будапешта от утверждения пакета решение может быть принято без учета мнения венгерских властей.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что его страна не планирует поставлять оружие Украине и перевозить его по своей территории из других государств. Он подчеркнул, что венгерское правительство всегда предупреждало о возможности эскалации конфликта на Украине, хотя и "не ставит под сомнение моральную основу поставок вооружений".

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