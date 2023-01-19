США предложили Латинской Америке сделку по поставкам оружия Украине

Американское командование подтвердило обсуждение этой темы

Американские власти "работают" со странами Латинской Америки по вопросу передачи Украине находящегося на балансе их вооруженных сил российского оружия. Об этом в четверг, 19 января, рассказала глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон.

Американский военный уточнила, что обсуждение этой темы ведется между Соединенными Штатами и Кубой, Венесуэлой, Никарагуа и еще шестью латиноамериканскими государствами.

Вашингтон предлагает им "заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине", цитирует Ричардсон ТАСС.

Власти Кубы ранее заявили, что причины конфликта на Украине следует искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к российским границам. В Гаване также раскритиковали антироссийские санкции Запада, назвав их незаконными.

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