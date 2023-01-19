Премьер Польши признал усталость Запада от Украины

Однако на Украине "решается будущее Европы, если не мира", считает политик

В западном мире наблюдается снижение интереса к тому, что происходит на Украине. Такое заявление в четверг, 19 января, сделал глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

По мнению политика, задача Варшавы — "оживлять дискуссию об Украине, о том, как важна борьба с Россией, потому что Запад все больше устал от того, что там происходит".

Моравецкий признал, что "западное общество, которое не так терпеливо, может устать, не хочет направлять оружие, не хочет поддерживать Украину, и все это может пойти не так", но на Украине "решается будущее Европы, если не мира".

Важно, чтобы в других государствах это понимали и сохраняли поддержку Киева, цитирует Моравецкого РИА Новости.

Ранее западные СМИ уже сообщали, что Запад "подустал" от растущих в геометрической прогрессии аппетитов Киева. Да и запасы оружия на континенте прилично сократились. Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Евросоюзе отмечало, что в ближайшее время увеличения военных поставок Украине можно не ждать.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"