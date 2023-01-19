США сочли бессмысленной передачу Украине танков Abrams

Украинские власти запрашивали танки у целого ряда государств

США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Об этом в четверг, 19 января, рассказала заместитель официального представителя американского Министерства обороны Сабрина Сингх.

В Пентагоне выразили мнение, что "обслуживание и высокая стоимость на поддержание Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент", сообщает РИА Новости.

Ранее украинский посол в Канберре Василий Мирошниченко рассказал, что Украина просит Австралию передать Киеву танки M1 Abrams. Кроме того, Киев попросил у Канберры бронетранспортеры, боеприпасы, беспилотники, а также телекоммуникационное оборудование.

При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киеву нужны от западных союзников тысячи танков, поскольку "русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами".

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