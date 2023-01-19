ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США сочли бессмысленной передачу Украине танков Abrams

22:59
  • четверг
  • 19 января 2023

Украинские власти запрашивали танки у целого ряда государств

США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Об этом в четверг, 19 января, рассказала заместитель официального представителя американского Министерства обороны Сабрина Сингх.

Источники допустили отправку Киеву более 100 танков Leopard и Challenger в 2023 году
"Эвтаназия": в Германии раскритиковали идею прислать Украине танки Leopard

В Пентагоне выразили мнение, что "обслуживание и высокая стоимость на поддержание Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент", сообщает РИА Новости.

Ранее украинский посол в Канберре Василий Мирошниченко рассказал, что Украина просит Австралию передать Киеву танки M1 Abrams. Кроме того, Киев попросил у Канберры бронетранспортеры, боеприпасы, беспилотники, а также телекоммуникационное оборудование.

При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киеву нужны от западных союзников тысячи танков, поскольку "русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Танк Abrams
Танк Abrams
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.