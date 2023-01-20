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Эксперт рассказал, когда Киев пойдет в масштабное наступление

08:25
  • пятница
  • 20 января 2023

Запад сознательно идет на эскалацию

Какое оружие и для каких задач хочет получить Украина? О чем смогут договориться участники встречи в Рамштайне? По каким пунктам возникнут наиболее острые споры? Чем ответит на действия Запада Россия?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. 

"Ощущение, что Запад сознательно идет на эскалацию и готовит Украину к масштабному наступлению где-то в мае-июне. При этом мы, к сожалению, многого не знаем про украинскую армию. Мы совершенно не представляем, какой у нее реальный наступательный потенциал. Какие у них резервы. Но что мы знаем на сто процентов, так это то, что у Украины есть кураж, драйв. Это позволяет украинцам надеяться на некую победу", - отметил эксперт

Полный комментарий Руслана Пухова смотрите в видео

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