Сверхманевренные Су-35 обеспечивают надежное прикрытие в зоне СВО

Вооружение у этого истребителя с управляемым вектором тяги внушительное

Бомбардировщики и штурмовики ВКС России нанесли удары по военным объектам и технике радикалов. Действия авиации надежно прикрывали сверхманевренные истребители Су-35С. Кадры их боевой работы опубликовало Минобороны.

Полеты проходили на больших высотах. Вооружение у этого истребителя с управляемым вектором тяги внушительное - целый набор ракет, а также авиабомбы различного калибра.

Су-35 успешно выполнили патрулирование в заданном районе, отслеживая действия противника как в небе, так и на земле.

"Выполняем в основном задачи по прикрытию нашей авиации от воздействия противника, также не допускаем работы штурмовой, бомбардировочной авиации ВСУ, не даем им выполнять работу по нашим наземным позициям, охотимся на комплексы ПВО. Авиация ВСУ создает в основном видимость каких-либо действий, близко к нам они не подходят, потому что знают, что шансов нет у них выжить", - говорит один из летчиков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"