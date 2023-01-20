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Идут первыми: Минобороны показало работу саперов

08:47
  • пятница
  • 20 января 2023

В одном строю боевые задачи выполняют призванные в рамках частичной мобилизации, а также добровольцы

На земле успешное наступление российской армии обеспечивают бойцы инженерных войск Западного военного круга, сообщает Минобороны.

Саперы идут первыми, обнаруживают и уничтожают минные заграждения, делают проходы для техники и пехоты. Найденные боеприпасы взрывают на месте. В одном строю боевые задачи выполняют призванные в рамках частичной мобилизации, а также добровольцы. Каждый день они рискуют своими жизнями, нередко работать приходится под обстрелами националистов.

"Часто мы работаем в полях, противник нас обнаруживает, начинает огонь, работает танк по нам, и минометы работают, летают квадрокоптеры над нами, ну ничего, справляемся", - рассказывает сапер-доброволец.

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