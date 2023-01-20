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Названы имена новых героев спецоперации

08:49
  • пятница
  • 20 января 2023

Младший сержант Сергей Профуткин выявил вооруженную группу украинских националистов

Министерство обороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Младший сержант Сергей Профуткин выявил вооруженную группу украинских националистов. И несмотря на численное превосходство противника, принял решение атаковать. Прицельным выстрелом из гранатомета Сергей поразил вражеский пикап с установленным на нем пулеметом, а затем уничтожил 6 радикалов. После боя Сергей оказал помощь раненым товарищам и организовал их эвакуацию.

Сержант Евгений Горбачев в составе инженерно-разведывательного дозора обнаружил по пути следования нашей колонны несколько самодельных взрывных устройств и лично обезвредил 5 вражеских мин и фугасов. Кроме того, Горбачев обеспечил безопасность наших войск на марше через труднопроходимую местность. Потерь среди личного состава, вооружения и техники допущено не было.

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