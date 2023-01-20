В акциях протеста во Франции приняли участие более миллиона человек

Люди добиваются отмены объявленной президентом Макроном реформы

Более миллиона французов приняли участие в акциях против пенсионной реформы. За последние 12 лет это самое массовое выражение протеста жителями Пятой республики, передает "ТВ Центр".

В Париже манифестация быстро переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Радикально настроенные протестующие забрасывали силовиков камнями, бутылками и петардами, поджигали урны и мусорные баки. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. 40 зачинщиков беспорядков задержаны.

Во французской столице с перебоями работали линии метро, был нарушен график движения железнодорожного транспорта и работа аэропортов.

Акции протеста прокатились по всем крупным городам страны. Их участники добиваются отмены объявленной президентом Макроном реформы, который увеличивает пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Профсоюзы уже заявили о намерении провести общенациональную забастовку 31 января.

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