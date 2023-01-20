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На западе Китая растет число жертв схода лавины

09:01
  • пятница
  • 20 января 2023

Спасательным работам мешает плохая видимость

Растет число жертв схода лавины на западе Китая. Сейчас в списке погибших значатся 13 человек, передает "ТВ Центр".

Спасательная операция продолжается. В ней задействованы более 1000 человек и около 100 единиц техники.

Сход снежных масс произошел рядом с автомобильным тоннелем в Тибетском автономном районе. Сколько еще людей могут находиться под завалами - неизвестно.

Сегодня работам мешает плохая видимость. Местные власти приняли меры для предотвращения схода новых лавин.

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Сход лавины
Сход лавины
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