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Ущерб от наводнения на юге Италии оценили в миллионы евро

09:02
  • пятница
  • 20 января 2023

От проливных дождей наиболее пострадала область Кампания

На юго-западе Сербии объявлено чрезвычайное положение, сообщает "ТВ Центр".

Из-за потепления и сильных ливней из берегов вышли реки Лим и Грабовица. Под водой оказались десятки домов. Идет эвакуация людей. К спасательным работам привлечены военные.

Затоплен и юг Италии. От проливных дождей наиболее пострадала область Кампания. Из-за разлива рек уничтожены посевы и теплицы. В некоторых регионах страны резко понизилась температура воздуха, заморозки могут повредить урожай. Ущерб от непогоды власти оценивают в миллионы евро.

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