Ущерб от наводнения на юге Италии оценили в миллионы евро

От проливных дождей наиболее пострадала область Кампания
На юго-западе Сербии объявлено чрезвычайное положение, сообщает "ТВ Центр".
Из-за потепления и сильных ливней из берегов вышли реки Лим и Грабовица. Под водой оказались десятки домов. Идет эвакуация людей. К спасательным работам привлечены военные.
Затоплен и юг Италии. От проливных дождей наиболее пострадала область Кампания. Из-за разлива рек уничтожены посевы и теплицы. В некоторых регионах страны резко понизилась температура воздуха, заморозки могут повредить урожай. Ущерб от непогоды власти оценивают в миллионы евро.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"