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Сотрудники Росгвардии спасли людей из горящего дома в Астрахани

10:05
  • пятница
  • 20 января 2023

У двухэтажного здания пылала кровля на площади 120 квадратных метров

В Астрахани сотрудники Росгвардии спасли 20 человек, в том числе несколько детей, из горящего жилого дома, передает "ТВ Центр".

Пожар первым заметил оперативный дежурный ОМОНа. Он позвал на помощь коллег и сообщил об инциденте в экстренные службы.

У двухэтажного здания горела кровля на площади 120 квадратных метров. Не дожидаясь приезда спасателей, силовики бросились на помощь жильцам и быстро всех эвакуировали. Маленькую девочку омоновец вынес на руках.

Никто не пострадал, погорельцев разместили в здании территориального управления Росгвардии. Пожар повышенного ранга сложности тушили около 40 сотрудников МЧС и 13 единиц техники.

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