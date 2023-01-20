Старейший судостроительный завод Крыма обновит свои мощности

На предприятии планируют наладить выпуск военной морской техники

Катера для Росгвардии и спасательных служб собирают без остановки. Но в Феодосии готовы и к более крупным заказам. Тем более, что на этом заводе один из самых больших цехов в мире. Когда-то его строили для производства экранопланов. Сегодня тоже есть уникальные заказы.

"Буксиры, буксиры ледокольного класса, это могут быть катера для Росгвардии, для Министерства обороны. В том числе и водолазные суда для научных исследований. То есть, в принципе, завод может строить любые суда из алюминиевого сплава, из стали и из судокомпозитных материалов", - отметил Олег Флусов, генеральный директор АО "Судостроительный завод "Море".

Углепластик легче, чем металл, и долговечнее, так как не подвержен коррозии. В ближайшем будущем на базе завода планируют создать черноморский кластер по строительству судов из таких полимеров.

Вот один из примеров использования композитных материалов - эта шлюпка сделана из стекловолокна специально для танкеров. И она уже прошла испытания. Ее погружали в горящую жидкость, при этом у шлюпки работал мотор, работала система пожаротушения, а внутри находились датчики контроля температуры. Корпус выдержал.

Впереди - и первая за четверть века масштабная модернизация завода. Дно возле верфи углубят, площадку для спуска судов расширят. Все это позволит строить большие корабли.

Это один из крупнейших и старейших судостроительных заводов Крыма. Здесь производили противолодочные, торпедные, сторожевые и десантные корабли, спасательные суда и, конечно, быстроходный пассажирский транспорт на подводных крыльях. Самые известные - "Кометы". Сейчас они курсируют на маршруте Севастополь - Ялта. При Украине предприятие собирались обанкротить и сделать на его территории яхтенную стоянку. Спасло воссоединения Крыма с Россией.

"Завод "Море" ценен тем, что мы находимся в таких климатических условиях, что позволяют круглогодично проводить швартово-ходовые испытания. Мы строим суда только в цехах. У нас разделено производство - алюминиевое отдельно, стальное отдельно, мы строим и гражданскую, и военную продукцию", - рассказал Антон Корзун, заместитель генерального директора АО "Судостроительный завод "Море".

В планах - строительство рыболовецких сейнеров, пассажирских и спасательных судов разного класса. Готовы на заводе и к заказу от Министерства обороны.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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