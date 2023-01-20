США выделили Украине пакет военной помощи на 2,5 млрд долларов

Киев получит 90 бронированных машин Stryker

Белый дом и Пентагон сообщили об отправке Украине нового пакета военной помощи на 2,5 млрд долларов, передает ТАСС.

Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley, 590 ракет для противотанковых ракетных комплексов TOW, 295 тыс. боеприпасов калибра 25 мм, 90 бронированных машин Stryker, восемь систем ПВО Avenger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS, противорадиолокационные ракеты HARM.

Кроме того, Украина получит противопехотные мины Claymore, более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия, 350 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости Humvee, 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP, 20 тыс. снарядов калибра 155 мм и 95 тыс. 105-миллиметровых снарядов, около 11,8 тыс. минометных боеприпасов калибра 120 мм, около 600 высокоточных боеприпасов для артиллерийских орудий калибра 155 мм.

Всего с 24 февраля Украина получила от США военную помощь на 26,7 млрд долларов.

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