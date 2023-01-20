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WP: глава ЦРУ тайно встретился с Зеленским

08:34
  • пятница
  • 20 января 2023

Встреча прошла в конце прошлой недели

В конце прошлой недели директор ЦРУ США Уильям Бернс провел тайную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет со ссылкой на источники The Washington Post.

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Как уточняется в статье, Бернс сообщил Зеленскому о "предположениях относительно военных планов России на ближайшие недели и месяцы". Также они обсудили, как долго Киев может рассчитывать на военную помощь Запада.

Кроме того, Бернс "подчеркнул особую важность данного момента на поле боя".

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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