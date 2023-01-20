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Посол в США заявил, что Россия никогда не угрожала ядерным оружием

09:01
  • пятница
  • 20 января 2023

Ядерная война не может быть развязана, напомнил он позицию Москвы

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что никто в политическом и военном руководстве страны никогда не выступал с угрозами применения ядерного оружия. По его словам, Москва исходит из заявления президентов России и США от 2021 года о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

"Откровенно говоря, нас давно перестали удивлять пустопорожние и безответственные утверждения о том, что наша страна якобы угрожает применением ядерного оружия", - говорится в заявлении посла, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Накануне заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что если ядерная держава проиграет в "обычной войне", то в мире может начаться война ядерная. По его словам, ядерные державы в крупных конфликтах, от которых зависит их судьба, не проигрывали.

Слова Медведева позднее прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По мнению Кремля, это заявление не противоречит ядерной доктрине.

На высказывание зампреда Совбеза отреагировали и в США. По словам пресс-секретаря госдепартамента Веданта Пателя, Вашингтон призывает Россию избегать ядерной риторики, поскольку она опасна и безрассудна, и увеличивает риски неверной оценки намерений сторон.

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