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Посол: взятый США курс на поражение России ведет мир к катастрофе

09:06
  • пятница
  • 20 января 2023

Москва регулярно предупреждает об этом

Взятый США курс на нанесение поражения России ведет мир к катастрофическому сценарию. Москва регулярно предупреждает Вашингтон об этом, заявил посол Анатолий Антонов.
Посол в США заявил, что Россия никогда не угрожала ядерным оружием

"Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории. Одновременно наживаются на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского ВПК. Таких денег "оборонка" США не видела даже в годы холодной войны",  - говорится в заявлении посла, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Антонов добавил, что к сигналам Москвы не прислушиваются.

Он также заявил, что в российском военном и политическом руководстве никогда не угрожали применением ядерного оружия.

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Посол Анатолий Антонов
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