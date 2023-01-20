Посол: взятый США курс на поражение России ведет мир к катастрофе

Москва регулярно предупреждает об этом

Взятый США курс на нанесение поражения России ведет мир к катастрофическому сценарию. Москва регулярно предупреждает Вашингтон об этом, заявил посол Анатолий Антонов.

"Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории. Одновременно наживаются на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского ВПК. Таких денег "оборонка" США не видела даже в годы холодной войны", - говорится в заявлении посла, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Антонов добавил, что к сигналам Москвы не прислушиваются.

Он также заявил, что в российском военном и политическом руководстве никогда не угрожали применением ядерного оружия.

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