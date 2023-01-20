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В Казахстане сообщили о госпитализации 82-летнего Назарбаева

09:14
  • пятница
  • 20 января 2023

Ему проводят обследование сердца

В Казахстане госпитализирован бывший президент страны Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщил бывший глава государственного телеканала "Хабар 24" Александр Аксютиц.

"Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца", - заявил он.

Источники допустили, что Назарбаеву сделают операцию.

Официальных сообщений о состоянии здоровья 82-летнего Назарбаева не было. Его пресс-секретарь не отвечает на телефонные звонки, пишет РИА Новости.

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