В Казахстане сообщили о госпитализации 82-летнего Назарбаева

Ему проводят обследование сердца
В Казахстане госпитализирован бывший президент страны Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщил бывший глава государственного телеканала "Хабар 24" Александр Аксютиц.
"Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца", - заявил он.
Источники допустили, что Назарбаеву сделают операцию.
Официальных сообщений о состоянии здоровья 82-летнего Назарбаева не было. Его пресс-секретарь не отвечает на телефонные звонки, пишет РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"