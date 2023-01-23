Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Звезды подскажут, чего ждать от начала рабочей недели

Овны

Полный вперед! На небесах не осталось ретроградных планет, и вас больше ничего не сдерживает. Смелее планируйте дела: звезды на стороне тех, кто активен.

Тельцы

Любые личные проекты - в сфере бизнеса, творческие, семейные - получат заряд энергии. Уран в вашем знаке перестал тормозить и зажег зеленый свет вашим инициативам.

Близнецы

Вам удастся найти хорошего психолога онлайн или группу взаимопомощи. Вы достигнете успехов, если решите изучать астрологию или другие эзотерические науки.

Раки

Один в поле не воин - в ближайшее время вы будете успешны, только работая в команде. И отдыхать тоже будет интереснее не в одиночку или семьей, а с друзьями.

Львы

Ничто больше не мешает вам делать карьеру или бизнес, писать научную работу. Такие моменты - редкость, постарайтесь не упустить этот шанс.

Девы

Самое время овладеть техникой скорочтения - в ближайшее время вам придется много учиться. Если хотите отправиться в поездку, звезды будут помогать в пути.

Весы

Ваши финансы пришли в движение, а значит, можно изменить соотношение доходов и расходов. Используйте поддержку звезд и повышайте свое благосостояние.

Скорпионы

Дошел ход до личной жизни - звезды обещают вам больше свиданий, знакомств, приятных моментов. Но помните: под лежачий камень вода не течет, проявляйте инициативу!

Стрельцы

Представители этого знака на волне энергии Урана могут перейти на ЗОЖ или найти новую работу. Записывайтесь на консультацию к тренеру или диетологу, меняйте режим дня.

Козероги

Вы сможете преодолеть инертность и наконец заняться спортом, танцами, творчеством, сменой имиджа. Новая любовная история или беременность тоже не исключены.

Водолеи

Ваша главная планета Уран стала последним пазлом, которого не хватало звездам для энергии обновления. Меняйте свою жизнь, если считаете это необходимым.

Рыбы

В ближайшие дни хорошо покупать гаджеты, программы, приложения, платные подписки. Если подумываете о покупке машины, можно начать искать варианты.

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