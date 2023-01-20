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Собянин рассказал о реализации программы развития московских промзон

09:46
  • пятница
  • 20 января 2023

В стадии реализации находятся 25 проектов

В Москве в активной реализации программы развития промзон находится 25 проектов. Об этом в блоге на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Несколько лет назад был принят закон о комплексном развитии территорий столичных промзон. Мы получили право принимать решения о реализации проектов: если собственники промзоны согласны с ним, то могут осуществить его самостоятельно. Если не согласны, городские власти вправе выкупить у них землю и привлечь инвестора по результатам торгов. Работа уже идет", - заявил мэр.

В столице планируется построить современные промышленные предприятия и технопарки общей площадью 1,8 млн кв. м. Будут созданы 87 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций составит 705 миллиардов рублей.

Подробнее — в блоге на сайте мэра.

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