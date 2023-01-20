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ВС России продвигаются на артемовском направлении

11:34
  • пятница
  • 20 января 2023

Накануне было взято село Клещеевка

Украинские войска сегодня возобновили обстрелы населенных пунктов ДНР. Удары из артиллерии, в том числе натовского калибра, нанесли по Донецку, Горловке и ее пригороду. Ожесточенные столкновения идут под Артемовском. Накануне российские бойцы взяли под контроль село Клещеевка. Успешное продвижение наших подразделений также обеспечивают сапёры, которые разминируют территории.

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Сегодня ранним утром ВСУ почти два часа непрерывно обстреливали пригород Горловки - поселок Гольмовский. Представители Совместного центра по контролю и координации зафиксировали прилет 22-х снарядов натовского калибра. Число пострадавших и степень разрушений сейчас уточняются.

А накануне вечером в результате обстрела Волновахи погибли два человека. Националисты нанесли по городу массированный ракетный удар. Повреждены здание школы, частные дома и газопровод.

Ожесточенные бои - под Артемовском. Наши подразделения медленно, но верно продвигаются на этом стратегическом направлении. Накануне было взято село Клещеевка - еще один шаг к захлопыванию артемовского котла. Работу пехоты поддерживает артиллерия - накрывает опорные пункты противника, бронетехнику и орудия ВСУ, в том числе переданные Западом. Вот беспилотник фиксирует, как наш высокоточный снаряд поражает американскую САУ М109 "Паладин".

Нет шансов у националистов, и когда работает тяжелая огнеметная система "Солнцепек". После такого удара беспилотнику только остается зафиксировать - территория полностью зачищена, войска могут продвигаться вперед. А этот взрыв в уже освобожденном районе организовали наши саперы. Националисты оставляют после себя множество противотанковых и противопехотных мин. Обезвредить взрывоопасные предметы - первоочередная задача.

Обеспечивают инженерные войска и проходы в созданных ВСУ заграждениях, освобождая путь для наших наступающий подразделений. Нередко работать приходится под обстрелами.

На южном направлении оборону держат добровольцы казачьего батальона "Терек". Их позиции находятся на Кинбурнской косе в Николаевской области.

В Мелитополе Запорожской области правоохранители получили информацию о том, что на территории заброшенной промзоны хранится оружие и боеприпасы. Тротил и другие взрывчатые вещества, гранатометы, автомат, множество патронов, а также украинский флаг. Все изъяли и отправили на экспертизу. Устанавливают причастных к незаконному хранению боеприпасов. По российскому законодательству за это предусмотрена ответственность - до трех лет лишения свободы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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