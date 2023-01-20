ВС России продвигаются на артемовском направлении

Накануне было взято село Клещеевка

Украинские войска сегодня возобновили обстрелы населенных пунктов ДНР. Удары из артиллерии, в том числе натовского калибра, нанесли по Донецку, Горловке и ее пригороду. Ожесточенные столкновения идут под Артемовском. Накануне российские бойцы взяли под контроль село Клещеевка. Успешное продвижение наших подразделений также обеспечивают сапёры, которые разминируют территории.

Сегодня ранним утром ВСУ почти два часа непрерывно обстреливали пригород Горловки - поселок Гольмовский. Представители Совместного центра по контролю и координации зафиксировали прилет 22-х снарядов натовского калибра. Число пострадавших и степень разрушений сейчас уточняются.

А накануне вечером в результате обстрела Волновахи погибли два человека. Националисты нанесли по городу массированный ракетный удар. Повреждены здание школы, частные дома и газопровод.

Ожесточенные бои - под Артемовском. Наши подразделения медленно, но верно продвигаются на этом стратегическом направлении. Накануне было взято село Клещеевка - еще один шаг к захлопыванию артемовского котла. Работу пехоты поддерживает артиллерия - накрывает опорные пункты противника, бронетехнику и орудия ВСУ, в том числе переданные Западом. Вот беспилотник фиксирует, как наш высокоточный снаряд поражает американскую САУ М109 "Паладин".

Нет шансов у националистов, и когда работает тяжелая огнеметная система "Солнцепек". После такого удара беспилотнику только остается зафиксировать - территория полностью зачищена, войска могут продвигаться вперед. А этот взрыв в уже освобожденном районе организовали наши саперы. Националисты оставляют после себя множество противотанковых и противопехотных мин. Обезвредить взрывоопасные предметы - первоочередная задача.

Обеспечивают инженерные войска и проходы в созданных ВСУ заграждениях, освобождая путь для наших наступающий подразделений. Нередко работать приходится под обстрелами.

На южном направлении оборону держат добровольцы казачьего батальона "Терек". Их позиции находятся на Кинбурнской косе в Николаевской области.

В Мелитополе Запорожской области правоохранители получили информацию о том, что на территории заброшенной промзоны хранится оружие и боеприпасы. Тротил и другие взрывчатые вещества, гранатометы, автомат, множество патронов, а также украинский флаг. Все изъяли и отправили на экспертизу. Устанавливают причастных к незаконному хранению боеприпасов. По российскому законодательству за это предусмотрена ответственность - до трех лет лишения свободы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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