Вашингтон намерен конфисковать российские активы в пользу Киева

В Москве дали понять, что такие действия чреваты губительными последствиями

США выделили очередной пакет военной помощи Украине. Один из самых масштабных, общей стоимостью два с половиной миллиарда долларов. Тяжелые боевые танки Abrams, о которых так просил Киев, в него не вошли. Но Вашингтон активно поддакивает к наращиванию поставок другие страны. Причем не только в Европе, но в Латинской Америке.

Десятки бронемашин, сотни ракет, тысячи мин и миллионы патронов. Белый дом публикует полный перечень нового военного пакета помощи Украине стоимостью два с половиной миллиарда долларов. В него войдут 59 БМП Bradley, зенитные системы малой дальности Avenger и ракеты для ЗРК NASAMS. В списке также - снова боеприпасы для РСЗО HIMARS. Ими регулярно обстреливают мирные кварталы Донецкой республики.

А вот желанные Киевом танки Abrams ВСУ пока не получат. Слишком дорого, объясняют в Пентагоне: "Это танк, для которого требуется реактивное топливо, в то время как у машин Leopard и Challenger другие двигатели. Им требуется дизельное топливо. Это немного проще в обслуживании. Они могут маневрировать на больших участках территории, прежде чем им понадобится дозаправка. Высокая стоимость обслуживания Abrams делает ненужным сейчас их поставки украинской стороне".

Вместо этого Вашингтон хочет передать Украине технику российского и советского производства, находящуюся в странах Латинской Америки. Белый дом ведет переговоры с правительствами девяти государств, в том числе Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Об этом сообщила генерал США Лора Ричардсон. Взамен обещают поставить вооружение американского производства.

Взятый Вашингтоном курс ведет мир к катастрофическому сценарию, заявил российский посол в США Анатолий Антонов: "Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории. Одновременно наживаются на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского ВПК. Таких денег "оборонка" США не видела даже в годы холодной войны. К нашим сигналам в Вашингтоне не прислушиваются. Хочется задать американскому обществу давно назревший вопрос: что России еще нужно сказать или сделать для того, чтобы "горячие головы" в администрации одумались и не допустили ядерного Армагеддона, о предотвращении которого на публику так беспокоится руководство Белого дома?".

О седьмом пакете финансовой помощи на приобретение Киевом оружия успели договориться страны ЕС. Согласовали размер - 500 миллионов евро - и источник выплаты - Европейский фонд мира. Однако в последний момент транш заблокировала Венгрия. Накануне в Бундестаге состоялись дебаты по поводу передачи Киеву танков Leopard 2. Депутат от фракции "Альтернатива для Германии" предложил коллегам лучше учить историю: "Немецкие танки против России на Украине. Кстати, ваши деды уже пытались это сделать с Мельниками и Бандерами. И каков результат? Невыразимые страдания, миллионы смертей с обеих сторон. И наконец, русские танки в Берлине. Два из них стоят здесь. И вы должны проходить мимо них каждое утро и помнить это".

Поставки танков Leopard 2, зенитных систем Patriot и сотен единиц другой техники Киеву сегодня должны обсудить на базе Рамштайн. Там встретятся министры обороны западных стран. В СМИ уже появилась информация: объемы военной помощи могут быть самыми масштабными с начала конфликта на Украине. Там же в Рамштайне Вашингтон поднимет вопрос о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева. В Москве заранее дали понять - такие действия чреваты губительными последствиями.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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