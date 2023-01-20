Наместника Киево-Печерской лавры обвинили в разжигании вражды

На Украине против него возбуждено уголовное дело

В Верховную Раду внесли законопроект, направленный на запрет канонической Украинской православной церкви, передает "ТВ Центр".

Речь идет о прекращении деятельности УПЦ в случае, если будет доказана ее связь с Россией, что и пытается сделать киевский режим. СБУ проводит обыски у епископов, священников, а также в храмах и монастырях.

Нескольким иерархам предъявлены обвинения в госизмене и подрывной деятельности. Накануне уголовное дело возбудили в отношении наместника Киево-Печерской лавры - митрополита Павла. Его обвинили в разжигании религиозной вражды после его речи о гонениях на УПЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"