"Оставаться верным себе": за что в США затравили русского хоккеиста

Иван Проворов - самый дорогой русский защитник в истории НХЛ

Бурную реакцию на Западе вызвал поступок российского хоккеиста, играющего в НХЛ. Иван Проворов отказался выходить на лед в форме с символикой в поддержку ЛГБТ. На спортсмена тут же обрушился шквал критики в прессе и социальных сетях. Но есть и те, кого восхитила его принципиальная позиция.

Казалось бы, ничего личного. Но поток критики, который обрушился на российского защитника команды НХЛ "Филадельфия Флайерз" Ивана Проворова, запредельный. Соцсети пестрят разгромными сообщениями, поступок россиянина разбирают на телешоу. Все из-за того, что 18 января он отказался участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств. После игры, отвечая на вопросы журналистов, свое решение хоккеист озвучил лаконично: "Я уважаю всех. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор - оставаться верным себе и своей религии. Я - русский православный христианин".

Предматчевая раскатка перед поединком регулярного чемпионата двух команд - "Филадельфии" и "Анахайма" - должна была пройти в специально приготовленных хоккейных свитерах с клюшками с радужной символикой. Задача перформанса - поддержать секс-меньшинства. Команда, не моргнув глазом, с нею справилась.

"Я думаю, все знают, что представляет собой лига с точки зрения наших ценностей. В конечном счете, отдельные игроки будут принимать решения и следовать своим убеждениям. Давайте сосредоточимся на тех 700 игроках, которые взяли на себя обязательства в социальных целях, чтобы сделать нашу игру гостеприимной и инклюзивной, а не на одном или двух игроках, которые могут иметь некоторые проблемы по личным причинам", - сказал глава НХЛ.

На телеканале Fox News поступок Проворова обсуждали в прямом эфире. За верность своей позиции в отношении ЛГБТ-сообщества ведущий новостей назвал российского хоккеиста "смелым" , а его позицию "четкой". И засомневался, что подобный поступок мог совершить кто-то из американских хоккеистов.

Самый дорогой русский защитник в истории НХЛ 26-летний Иван Проворов - из Ярославля. Выступает за "Филадельфию" с 2016 года. И в 45 матчах регулярного чемпионата текущего сезона защитник набрал 15 очков. После той скандальной игры россиянина поддержал главный тренер команды Джон Торторелла. Наставник дал понять, что хоккеист волен поступать, как хочет. Однако местные спортивные эксперты уже поставили вопрос ребром. По их мнению, отказ Проворова от участия в таких разминках может повлиять на его игровой статус. Такая вот свобода по-американски.

Тем временем хоккейные болельщики раскупили все игровые свитеры российского хоккеиста "Филадельфии". Ведь для них он без сомнений герой.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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