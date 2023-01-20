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В Москве ожидаются усиление ветра и гроза

11:43
  • пятница
  • 20 января 2023

Шквалистый ветер уже обрушился на Санкт-Петербург

Штормовая погода - сразу в нескольких российских регионах. Стихия бушует на балтийском и тихоокеанском побережьях, передает "ТВ Центр".

Шквалистый ветер обрушился на Санкт-Петербург. Самые сильные порывы - в акватории Финского залива. А на Дворцовой площади едва устояла главная городская елка. Новогоднее дерево сильно накренилось, рядом дежурят экстренные службы.

Сильные порывы во Владивостоке буквально сбивают с ног пешеходов. По прогнозам, в выходные ветер усилится. К тому же придут аномальные морозы. В ряде районов края ночью до минус 45, поэтому школьникам разрешили свободное посещение.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе. Сегодня ожидают также усиление ветра и грозу. Кроме того, на улицах очень скользко. Поэтому пожилым людям рекомендовали по возможности оставаться дома.

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