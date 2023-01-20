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В Москве открылась выставка к 100-летию академика Басова

11:44
  • пятница
  • 20 января 2023

В ходе круглого стола представители органов власти, ведущих вузов и РАН затронут тему популяризации науки

В Москве стартовал целый комплекс мероприятий, посвященных выдающимся отечественным открытиям в области физики, передает "ТВ Центр".

В Доме российского исторического общества открыли выставку, приуроченную к 100-летию лауреата Нобелевской премии, одного из создателей лазера - академика Николая Басова. В ходе круглого стола представители органов власти, ведущих вузов и РАН затронут тему популяризации науки.

"Идет второй год 10-летия науки и технологий, одной из ключевых задач которого является привлечение молодежи в науку, сферу исследований. Такого рода мероприятия, выставки, знакомства с жизнью выдающихся учёных - это значимый вклад в популяризацию в целом науки и технологий", - отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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