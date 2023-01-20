Назарбаев перенес операцию на сердце

Операция прошла успешно

Экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сделали операцию на сердце.

Операция прошла в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя. Сейчас Назарбаев находится под наблюдением медиков, пишет "Интерфакс".

"Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет", - написал его пресс-секретарь Айдос Укибай в twitter.

О госпитализации 82-летнего Назарбаева стало известно утром 20 января.

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