Пожилым людям рекомендовали не выходить из дома из-за гололеда

Без особой необходимости

Пожилым жителям центральной части России рекомендовали без особой необходимости не выходить из дома из-за гололеда. Такую рекомендацию дал Минздрав.

"К группе повышенного риска падения и переломов относятся пожилые люди, что связано со снижением в пожилом возрасте мышечной массы, плотности костей и развитием остеопороза. Пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью", - говорится в сообщении.

Если возможности остаться дома нет, Минздрав рекомендует выбирать обувь на нескользящей подошве и с удобной колодкой. Кроме того, необходимо использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости.

Глава ведомства Михаил Мурашко призвал граждан проявляться повышенную осторожность на улице, а также внимательно относиться к своему самочувствию.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в столичном регионе ожидается небольшой дождь, местами гололедица и до 5 градусов тепла.

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