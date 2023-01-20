Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье

Погибли 28 тысяч человек

Ставропольский краевой суд признал геноцидом массовые убийства в годы Великой Отечественной войны.

С заявлением обратился лично прокурор Ставропольского края Юрий Немкин по поручению генерального прокурора Игоря Краснова.

По подсчетам Генпрокуратуры, с августа 1942 по январь 1943 года в Ставропольском крае в результате зверств нацистского режима погибли 28 тысяч человек. Советские граждане и военнопленные уничтожались "путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний".

До Ставрополья суды признавали факты геноцида в Ростовской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Брянской областях, в Крыму и Ленинграде, напоминает РИА Новости.

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