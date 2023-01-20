Дума в феврале рассмотрит проект о прекращении договоров Совета Европы

Документ рассмотрят в приоритетном порядке

Госдума может рассмотреть проект о прекращении договоров Совета Европы 16 февраля.

Это следует из проекта календаря работы нижней палаты парламента на следующий месяц.

Документ будет рассмотрен депутатами в приоритетном порядке, сообщил РИА Новости член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Всего предлагается денонсировать 21 документ.

17 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

В марте прошлого года Россия официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. В МИД заявили, что недружественные Москве государства ЕС и НАТО злоупотребляют своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы.

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