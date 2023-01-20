В России с коронавирусом госпитализировали 837 человек

Скончался 41 пациент

За сутки в России госпитализированы 837 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 20 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 6078 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 4698 человек, скончался 41 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2038 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 136. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 712 человек, в Московской области – 232.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21882414 случаев заболевания, зарегистрировано 394610 летальных исходов.

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