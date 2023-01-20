ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России с коронавирусом госпитализировали 837 человек

11:14
  • пятница
  • 20 января 2023

Скончался 41 пациент

За сутки в России госпитализированы 837 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 20 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 6078 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 4698 человек, скончался 41 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2038 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 136. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 712 человек, в Московской области – 232.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21882414 случаев заболевания, зарегистрировано 394610 летальных исходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.