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"Не как в 37-м": депутат Затулин о конфискации имущества уехавших россиян

12:09
  • пятница
  • 20 января 2023

Парламентарий считает, что конфискация имущества не противоречит Конституции

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что конфискация имущества уехавших россиян регламентируется не Конституцией, а Уголовным кодексом. Так он прокомментировал идею вице-спикера нижней палаты парламента Анны Кузнецовой об использовании имущества уехавших россиян для обеспечения детей-сирот. Идею ранее раскритиковал сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
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Затулин напомнил, что Уголовный кодекс предусматривает конфискацию имущества по ряду статей в судебном порядке.

"Не в каком-то административном, на основании решения тройки, как в 1937 году, а на основе решения суда. Но для этого сам состав преступления должен быть прописан, безусловно, и такого рода поправки могли бы быть внесены, и господин Клишас вполне в состоянии сделать это и сам вместе со своими коллегами", - заявил Затулин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Затулин заметил, что сенатор Клишас "не уставая трудится над совершенствованием нашей Конституции". По словам депутата, он "далеко не всегда согласен с тем, что сенатор утверждает".

Ранее Андрей Клишас, комментируя инициативу Анны Кузнецовой, заявил, что конфискация имущества уехавших из страны россиян невозможна без серьезных поправок в Уголовный кодекс. По его словам, отъезд из России не является преступлением.

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Константин Затулин
Константин Затулин
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