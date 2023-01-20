Глава Евросовета пожаловался на сложность принятия антироссийских санкций

Однако ЕС не намерен отступать от санкционной политики

Антироссийские санкции становится все сложнее принимать с каждым новым раундом.

В этом признался глава Евросовета Шарль Мишель. "Каждая дискуссия по санкциям намного сложнее, чем предыдущая", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Несмотря на трудности, ЕС не намерен отступать от санкционной политики и продолжит вводить против Москвы новые рестрикции.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что антироссийские санкции "погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий".

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