Глава Евросовета пожаловался на сложность принятия антироссийских санкций

Однако ЕС не намерен отступать от санкционной политики
Антироссийские санкции становится все сложнее принимать с каждым новым раундом.
В этом признался глава Евросовета Шарль Мишель. "Каждая дискуссия по санкциям намного сложнее, чем предыдущая", - приводит его слова агентство Bloomberg.
Несмотря на трудности, ЕС не намерен отступать от санкционной политики и продолжит вводить против Москвы новые рестрикции.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что антироссийские санкции "погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"