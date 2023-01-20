Водитель автобуса в Подмосковье изменил маршрут ради спасения пассажирки

У женщины произошел приступ бронхиальной астмы

Водитель рейсового автобуса в Подмосковье изменил маршрут и спас пассажирку. Инцидент произошел в Орехово-Зуеве.

Как рассказал сам Головин, на одной из остановок в автобус зашла женщина и села на переднее сиденье. Через некоторое время она сказала, что чувствует себя плохо, достала из сумки ингалятор, но тот не сработал.

"Смотрю, а женщина как-то осела, глаза закатились, проверил пульс на руке – не прощупывался. Повернулся к пассажирам, объяснил ситуацию и сказал, что нужно срочно везти женщину в больницу. Все согласились", - приводятся слова водителя на сайте правительства Московской области.

Больница находилась в нескольких минутах езды, поэтому женщину удалось быстро передать врачам. Выяснилось, что пассажирка страдала бронхиальной астмой. Через несколько дней она сама связалась с водителем автобуса и поблагодарила его за спасение.

Теперь Виктора Головина наградят благодарственным письмом министра транспорта Московской области и премией от перевозчика.

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