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"Ориентируемся на сказанное президентом": Кремль о продолжении мобилизации

12:35
  • пятница
  • 20 января 2023

Первая волна частичной мобилизации была объявлена Путиным 21 сентября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в пятницу ответил на вопрос о том, ожидается ли в стране вторая волна частичной мобилизации.

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"Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться", - сказал кремлевский спикер, которого цитируют информагентства.

Как уточнил Песков, тот факт, что указ главы государства о мобилизации продолжает действовать, "это такая юридическая особенность".

Первая волна частичной мобилизации была объявлена президентом 21 сентября. Она завершилась 28 октября, в Вооруженные силы России из запаса призвали более 300 тысяч человек.

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