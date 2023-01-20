"Ориентируемся на сказанное президентом": Кремль о продолжении мобилизации

Первая волна частичной мобилизации была объявлена Путиным 21 сентября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в пятницу ответил на вопрос о том, ожидается ли в стране вторая волна частичной мобилизации.

"Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться", - сказал кремлевский спикер, которого цитируют информагентства.

Как уточнил Песков, тот факт, что указ главы государства о мобилизации продолжает действовать, "это такая юридическая особенность".

Первая волна частичной мобилизации была объявлена президентом 21 сентября. Она завершилась 28 октября, в Вооруженные силы России из запаса призвали более 300 тысяч человек.

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