Песков предложил Западу отмотать пленку назад для разрешения конфликта

Конфликт идет по восходящей спирали

Для разрешения конфликта Западу надо отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда Россия предлагала обсуждать свои озабоченности.

Об этом в пятницу, 20 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, страны Запада отвергли просьбы Москвы.

"Нужно внутренне отмотать пленку на состояние на конец прошлого года. Я бы даже сказал, позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности, и когда Россия была абсолютно отвергнута", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Вовлеченность Запада и косвенная, и прямая, ведет конфликт на Украине идет по восходящей спирали, заметил Песков.

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