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Песков предложил Западу отмотать пленку назад для разрешения конфликта

13:00
  • пятница
  • 20 января 2023

Конфликт идет по восходящей спирали

Для разрешения конфликта Западу надо отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда Россия предлагала обсуждать свои озабоченности.

Об этом в пятницу, 20 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, страны Запада отвергли просьбы Москвы.

"Нужно внутренне отмотать пленку на состояние на конец прошлого года. Я бы даже сказал, позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности, и когда Россия была абсолютно отвергнута", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости). 

Вовлеченность Запада и косвенная, и прямая, ведет конфликт на Украине идет по восходящей спирали, заметил Песков.

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